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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/15

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/15 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/15
برج القوس برج حيوى محب للاستطلاع يحب طرح التساؤلات الفلسفية والبحث عن معانى الحياة، ملىء بالتفاؤل ويحب التغيير والتجديد دائمًا، كما يمتلك روح الدعابة إلا أن لسانه سليط، هكذا رأى علماء الفلك صفات برج القوس، وعن حظ هذا البرج اليوم، يتوقع محمد فرعون، أن يكون يومك سهلاً ومرنًا ورائعًا، فتستعجب من مدى سهولة الأمور، لذا استغل هذا الأمر لحل مشاكلك، وستحصل على تأييد من حولك فى كل ما يدور من مشاكل، كما ينصحهم بالترويح عن أنفسهم قليلاً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>قم بمساعدة زملائك بروح التفاؤل التى تمتلكها، وشجعهم إذا واجهتهم أى صعاب، حتى تحصل على مساعدتهم فيما بعد، الأمور اليوم تسير بسهولة فى عملك وتستطيع تحقيق نجاح كبير وسط زملائك، فلا تكن مغرورًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


> سوف تقضى وقتًا رائعًا مع أصدقائك أو عائلتك أو شريك حياتك اليوم، لما تتمتع به من روح تفاؤل وإيجابية عالية، فحافظ على هذه الروح دائمًا.

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مصر 365

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