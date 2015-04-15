حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/15

يتميز برج العذراء بحس إنسانى عالٍ وحبه لمساعدة الآخرين وخدمتهم وهو يفكر بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة للأمام.. وعن حظ برج العذراء اليوم الأربعاء.. تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تواجه صعوبات ومشاكل فى حياتك ولكنك ستواجهها بسهولة من خلال تغيير طريقة تفكيرك المعتادة واتخاذ موقف تجاه هذه المشاكل مع أسلوبك المتفتح فى الحياة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصحك ماجى فرح أن تفكر جيدًا فى مشاكل عملك، وتحاول حلها حتى لا تتراكم وتتضخم هذه المشكلات، وكن حذرًا عند التعامل مع أى مشروعات جديدة، فليست كل المشروعات تحقق أهدافها المرجوة كما تريد، لذا لا تشتت نفسك بأى مشاريع جديدة حتى تنتهى من مشروعاتك القائمة.
>قد يتأثر جسمك بالضغوط الحياتية، لذا يجب أن تأخذ قدرًا من الراحة من عملك، لتستعيد طاقتك.
>قد يحدث نوع من سوء التفاهم بينك وبين شريك حياتك، خلال هذه الأيام، لا تحاول إثارة المشكلات أو التحدث فى مشكلات قديمة لتزيد منها أو تضخمها.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>تنصحك ماجى فرح أن تفكر جيدًا فى مشاكل عملك، وتحاول حلها حتى لا تتراكم وتتضخم هذه المشكلات، وكن حذرًا عند التعامل مع أى مشروعات جديدة، فليست كل المشروعات تحقق أهدافها المرجوة كما تريد، لذا لا تشتت نفسك بأى مشاريع جديدة حتى تنتهى من مشروعاتك القائمة.
على مستوى الصحة
>قد يتأثر جسمك بالضغوط الحياتية، لذا يجب أن تأخذ قدرًا من الراحة من عملك، لتستعيد طاقتك.
على المستوى العاطفى
>قد يحدث نوع من سوء التفاهم بينك وبين شريك حياتك، خلال هذه الأيام، لا تحاول إثارة المشكلات أو التحدث فى مشكلات قديمة لتزيد منها أو تضخمها.