توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/4/15

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/15

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توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

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توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل:

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/15

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توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

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على مستوى العمل

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على مستوى الصحة:

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/15

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على مستوى العمل والمال

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على مستوى الصحة

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على مستوى العلاقات العاطفية

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/15

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توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

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توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/15

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توقعات ماحى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

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تعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية وق

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/15

يتميز برج الحمل بطاقة غير محدودة وجرأة وقوة إرادة لكى يصل لأهدافه، وهو شخصية تحب المغامرة ومستقلة بذاتها، وهو إيجابى منتج، كما أنه يحب الاسترخاء والتأمل بعد انتهائه من العمل.. وعن حظ برج الحمل اليوم الأربعاء تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح، أنك تمتلك الثقة بالنفس التى تمكنك من مواجهة الصعوبات فى عملك وحياتك، خاصة أنك تمر ببعض التغييرات فى حياتك المهنية والعاطفية، ولكن يجب ألا تتحول ثقتك إلى غرور، فكن حذرًا.اليوم تنعكس ثقتك بنفسك على علاقاتك الاجتماعية، حيث تجد أن الناس تلتف حولك اليوم، لما تتمتع به من ثقة وقدرة على إنجاز أعمالك، وتستطيع تكوين صدقات جديدة فى عملك وحياتك، كما يظهر الآخرين ثقة واحترام لك اليوم، لذا اقتنص فرصة البداية الجديدة ولا تخاف من المجهول، حيث يمكنك أن تجد آفاقًا مهنية جديدة ومجالات جديدة فى عملك اقتحمها بثقة ولا تخف.سوف تحقق تقدمًا كبيرًا فى مجال عملك على الأمد الطويل والبعيد، ولكن يجب أن تفتح لنفسك المجال الجديد الذى تعمل به، بأن تتطلع إلى فرص عمل أكبر وأقوى، كما أنك تحظى باحترام زملائك.>يتميز برج الثور بأنه قوى ويمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة والأعمال الشاقة، وهو شخصية مبتكرة تحب الأشياء الجميلة والجذابة، كما أن اعتداله ورزانته تجعله شخص موثوق ويمكن الاعتماد عليه.. وعن حظ برج الثور اليوم الأربعاء تتوقع ماجى فرح، أنك تستطيع تطبيق أصعب الأفكار فى العمل وتتلقى دعمًا من زملائك وأصدقائك، ويجب أن تتعلم تقوية علاقاتك الشخصية وإظهار حبك للآخرين، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم فاستعد جيدًا.يمكنك اليوم أن تلتقى بحب حياتك، كما تلتقى العديد من الأشخاص الذين يشعرون بانجذابهم إليك، لما تتميز به من ود واحترام للآخرين، كما ترى ماجى أن الوقت قد حان لإحياء الصداقات القديمة، كما يعتبرك الآخرون كاتم أسرار ومتحدث واضح وجيد.سوف تحقق نجاحًا كبيرًا فى عملك، وخاصة بروح الفريق والعمل الجماعي، كما أنك تتميز بالثقة والتفاؤل وتعمل على تحفيز الآخرين، كما أن زملاءك يتعاملون معك بود واحترام لثقتك بهم وتعاونك المثمر معهم فى العمل الجماعى.يجب أن تهتم بصحتك هذه الأيام، لأنك قد بذلت مجهودًا جبارًا فى عملك وتحتاج لبعض الراحة لاستكمال مسيرة تقدمك ونجاحك.>برج الجوزاء يتميز بأنه سريع البديهة وحاد الذكاء وفى الوقت نفسه شخصية حساسة وعاطفية، وهو يتسم بازدواج شخصيته فى بعض الأحيان، ولن تشعر معه بالملل فهو شخصية مسلية واجتماعية، حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج.. وتتوقع خبيرة الفلك ماجى فرح، أن أصحاب هذا البرج اليوم يتمتعون بإيجابية وتفاؤل ولن يواجههم أية عقبات، كما يستطيعون تكوين الصداقات التى تمتد لسنوات طويلة، كما أن حالتهم المزاجية فى أعلى أحوالها اليوم، ما يمكنهم من التعايش مع المجتمع والأصدقاء والعائلة بانفتاح تام.تتوقع ماجى فرح أن حياتك العملية اليوم سوف تكون فى أفضل حال وكل شىء يسير بيسر وسهولة وأريحية، كما تتقبل آراء زملائك ويتقبلون آرائك بود واحترام وإيجابية، نتيجة لما تتمتع به اليوم من حب وتفاؤل، وحاول أن تساعد زملائك بآرائك ولا تنعزل بعيدًا عنهم، حتى يقفوا بجانبك فى المستقبل إذا واجهت أية مشاكل.تنصح ماجى فرح أصحاب برج الجوزاء بممارسة التمارين الرياضية، لاستعادة لياقتك البدنية مع البعد عن العادات الغذائية الخاطئة، حتى تصبح صحتك أفضل.يجب أن تهتم بشريك حياتك هذه الأيام، لأنك قد تركته لفترة طويلة دون اهتمام، مع ضرورة أن تخصص وقتا لكما سويا، ويجب أن تهتم لأمر عائلتك أيضا وأصدقائك هذه الأيام.>برج السرطان برج عاطفى وحساس ورومانسى، يعتبر الأسرة والأطفال أهم أولوياته فى الحياة، كما أنه يتسم بالإخلاص والتسامح والمثابرة إلا إنه لا يثق فى الآخرين بسهولة، حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج.. وتتوقع خبيرة الفلك ماجى فرح، أنك تواجه اليوم مشكلات فى العمل، فكل شىء لا يسير كما تريد ولا تستطيع إنجاز كل الأعمال المطلوبة منك، كما أن علاقاتك العاطفية تتسم بالجمود وعدم التجدد.تواجه اليوم العديد من المشكلات على مستوى العمل، كما أنك لا تستطيع أن تحل هذه المشكلات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات.تتسم حياتك الخاصة بالجمود فى علاقتك بشريك حياتك، لذا يجب ألا تيأس وحاول تجديد علاقتك بشريك حياتك بتخصيص الوقت لكما، ويجب أن تتمتع بالمرونة فى علاقتك به، كما أن علاقتك بأصدقائك تمر بمرحلة تجمد لعدم اهتمامك بهم.>يتميز برج الأسد بأنه شخص لافت للأنظار ويجذب اهتمام الجميع، كما يتمتع بالحماس والشجاعة والثقة بالنفس التى تخلق له سحرًا لا يقاوم، وهو يثمر دائمًا وبشكل إيجابى.. وعن حظ برج الأسد اليوم، تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تتصرف على طبيعتك ولا تغالى فى ردود أفعالك، كما أنك تتمتع بطاقة عالية فى عملك وحياتك الخاصة، كما يمكنك أخذ عطلة اليوم للتفكير فى مشروعاتك المستقبلية بذهن صاف مع اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب.تتوقع أن تنجح فى إنجاز مهام عملك اليوم، لما تتمتع به من طاقة إيجابية، ويجب أن تفرغ وقتًا لنفسك للراحة، وللتفكير فى مشروعاتك المستقبلية بعملك، أو حتى لترتيب أفكارك، كنوع من تجديد الطاقة لك.تتمتع اليوم بطاقة حب ممن حولك، لصراحتك وأسلوبك المنفتح، كما أن لديك الوقت للتركيز على عائلتك وأصدقائك، أهم شىء عندك فى الحياة.

يتميز برج العذراء بحس إنسانى عالٍ وحبه لمساعدة الآخرين وخدمتهم وهو يفكر بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة للأمام.. وعن حظ برج العذراء اليوم الأربعاء.. تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تواجه صعوبات ومشاكل فى حياتك ولكنك ستواجهها بسهولة من خلال تغيير طريقة تفكيرك المعتادة واتخاذ موقف تجاه هذه المشاكل مع أسلوبك المتفتح فى الحياة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الصحة

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/15

>تنصحك ماجى فرح أن تفكر جيدًا فى مشاكل عملك، وتحاول حلها حتى لا تتراكم وتتضخم هذه المشكلات، وكن حذرًا عند التعامل مع أى مشروعات جديدة، فليست كل المشروعات تحقق أهدافها المرجوة كما تريد، لذا لا تشتت نفسك بأى مشاريع جديدة حتى تنتهى من مشروعاتك القائمة.>قد يتأثر جسمك بالضغوط الحياتية، لذا يجب أن تأخذ قدرًا من الراحة من عملك، لتستعيد طاقتك.>قد يحدث نوع من سوء التفاهم بينك وبين شريك حياتك، خلال هذه الأيام، لا تحاول إثارة المشكلات أو التحدث فى مشكلات قديمة لتزيد منها أو تضخمها.

يتميز برج الميزان بقدرته على إقامة توافق بين كل الجوانب الحياتية، وهو مسالم بطبعه وعادل ويكره الوحدة ويحب العلاقات الإنسانية، كما أن شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقى يجذب الآخرين إليه.. وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن حالتك المزاجية ليست جيدة اليوم لذا لن تكون متفتحًا فى علاقتك بمن حولك، كما أنك تحتاج لراحة من العمل بعض الشىء لتستعيد حيويتك ونشاطك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/15

>اجتهادك فى عملك ومثابرتك توصلك إلى الطريق الصحيح للنجاح والتميز على مستوى العمل، وكذلك فإن محاولتك التغلب على حالتك المزاجية السيئة يؤدى بك للحفاظ على نجاحك بدلاً من تراجعك، ويجب أن تنفتح فى علاقتك بزملاء العمل ولا تغلق أبواب الصداقات الجديدة.>اليوم يتغير مزاجك فجأة من لطيف إلى عصبى وسريع الغضب، لذا يجب أن تكون أكثر تحفظًا وألا تتعامل مع كل شىء على أنه هجوم على شخصك، وبدلا من ذلك تعايش مع من حولك من أصدقاء وعائلة، وكذلك اهتم بشريك حياتك وذكره بحبك له مهما حدث بينكما من مشاكل.

يتميز أصحاب برج العقرب بالغموض والحدة فى التعامل لمن يراهم أول مرة ولكن بعد الاحتكاك به تجد أنه يحمل قلبًا طيبًا يتأثر به من يعرفه، إلا أنه يفضل الانتقام من أى شخص يؤذيه.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، أن برج العقرب اليوم الأربعاء، سيجد نفسه أمام موقف لم يكن يتوقعه تمامًا، ولكن يجب ألا تبالى بذلك وكن قويًا وواجه مشاكلك ومصيرك، وكن على ثقة بأن الحياة تخبئ لك المفاجآت السعيدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية أنت تحتاج اليوم إلى العمل بشكل أكبر مع بذل طاقة أكبر لتحقق نجاحات فى عملك، بدلاً من حالة الثبات التى تمر بها حاليًا، وتعامل مع هذا الأمر كتحدى يجب أن تتغلب عليه، حتى لا تتعرض للهزيمة، وقم بطلب المساعدة ممن حولك من زملاء فى العمل.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/15

>لا تدع ترددك وتمسكك برأيك يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فكما أنك ترى أن رأيك على صواب تذكر أن الآخرين يرون نفس الشىء بالنسبة لآرائهم، لذا يجب أن تفتح الباب للتعرف على الرأى الآخر والأخذ به أحيانًا للوصول لحل وسطى.

برج القوس برج حيوى محب للاستطلاع يحب طرح التساؤلات الفلسفية والبحث عن معانى الحياة، ملىء بالتفاؤل ويحب التغيير والتجديد دائمًا، كما يمتلك روح الدعابة إلا أن لسانه سليط، هكذا رأى علماء الفلك صفات برج القوس، وعن حظ هذا البرج اليوم، يتوقع محمد فرعون، أن يكون يومك سهلاً ومرنًا ورائعًا، فتستعجب من مدى سهولة الأمور، لذا استغل هذا الأمر لحل مشاكلك، وستحصل على تأييد من حولك فى كل ما يدور من مشاكل، كما ينصحهم بالترويح عن أنفسهم قليلاً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/15

>قم بمساعدة زملائك بروح التفاؤل التى تمتلكها، وشجعهم إذا واجهتهم أى صعاب، حتى تحصل على مساعدتهم فيما بعد، الأمور اليوم تسير بسهولة فى عملك وتستطيع تحقيق نجاح كبير وسط زملائك، فلا تكن مغرورًا.> سوف تقضى وقتًا رائعًا مع أصدقائك أو عائلتك أو شريك حياتك اليوم، لما تتمتع به من روح تفاؤل وإيجابية عالية، فحافظ على هذه الروح دائمًا.

يتميز برج الجدى بالجدية والعقلانية والاستقلالية، كما يتمسك بالقيم والتقاليد القديمة، ويحب هذا البرج الاطلاع على كل شئون الحياة ليجمع فكرة عن كل شيء من حوله، وهو ناجح فى كل حياته، حسب ما يراه خبراء الفلك، ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم تواجه بعض العقبات، حيث يوجد شخص ما يحاول إبعادك عن طريق النجاح أو إحباطك وإصابتك باليأس، لكن لا تيأس وكن قويًا واختبر إرادتك ودافع عن أهدافك ولا تستمع لمن يحبطك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/15

>قد يكون أقرب أصدقائك هو من يحاول أن يبعدك عن طريق النجاح والتميز، بسبب شعوره بالغيرة منك بعد النجاح الذى حققته مؤخرًا، كما أنه قد يحاول احباطك، لذا يجب أن تعيد النظر فى علاقتك به وتبتعد عنه إذا استطعت هذا الأمر، ولا تشك فى قدراتك فى العمل وإن لم تكن تمتلك الحل المثالى للمشاكل الآن، فقد تحلها غدًا أو فى أقرب وقت.>حياتك العاطفية غير مستقرة الآن نتيجة ترددك وأسلوبك المستفز مع شريك حياتك، الذى يعتبر أكثر شخص يتحملك فى هذه الحياة، يجب أن تقدر له اهتمامه بك وتعيد علاقتك به فى أفضل صورها.

الألفة والمحبة وحب مساعدة الآخرين.. أهم انطباعات يمكن أن تأخذها عن أصحاب برج الدلو، فمن الممكن أن تراه بأكثر من طريقة فإما أن تراه شخصًا خجولا وهادئا أو تراه عاصفًا وغريب الأطوار.. وعن حظ برج الدلو اليوم، يرى محمد فرعون، أنك تتمتع بصفاء ذهنى وسكينة غير مسبوقين، لذا يجب أن تستمتع بهذا الأمر، كما أنك يجب أن تساعد أصدقاءك المقربين وزملاءك فى العمل دون الانشغال عن تحقيق أهدافك، كما أنك تتعرض اليوم للعديد من الأخبار السارة التى تأتى إليك، فكن متفائلاً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/15

>حالتك النفسية الجيدة تنعكس على عملك، فأنت ترى أولوياتك أوضح من ذى قبل، كما تستطيع أن تحفز من حولك بسهولة ويتيح لك زملائك فرصة التركيز على أهدافك، حتى يمكنك تحقيقها، كما تريد.>حياتك العاطفية مستقرة وهادئة، كما أنك تتمتع بطاقة إيجابية قوية تمكنك من التعايش مع شريك حياتك وزيادة طاقة الحب والتفاؤل بينكما، كما أنك أيضًا قادرًا على التواصل مع الآخرين بسهولة ومرونة عالية.>يتميز برج الحوت بشخصية رومانسية وحنونة وطيبة تتفهم الآخرين من حولها، وهو يعمل بتفانى ويتعاطف مع من حوله، ويحب الرقص والموسيقى والحياة الصاخبة ومن أبرز عيوبه ثقته المفرطة فى الآخرين.

وعن حظ برج الحوت اليوم.. يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن تنظيمك لعملك أهم من عملك نفسه وهذا سيتضح اليوم، حيث يمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالى تتفوق، كما تتعزز ثقتك بنفسك وتشعر بحالة نفسية جيدة، ولكن يجب أن تهتم بصحتك التى أهملتها خلال الفترة الماضية بممارسة الرياضة وممارسة عادات غذائية صحية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>أنت تتمتع اليوم بقدرات تنظيمية مع إنتاجية عالية فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء والرؤساء، ويجب عليك أن تظهر لهم الأدب والاحترام، كما أنك سوف تنجح أيضًا فى العمل الجماعى.>تشهد حياتك العاطفية تحسنًا كبيرًا، بعد اهتمامك بتوضيح وجهات نظرك لشريك حياتك وتفهمه لك، مما يجعلك تحل أغلب المشاكل بينكما.