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العريفي: التنحي عن الرئاسة حقنا للدماء حل أمثل لما يحدث في مصر

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العريفي: التنحي عن الرئاسة حقنا للدماء حل أمثل لما يحدث في مصر العريفي: التنحي عن الرئاسة حقنا للدماء حل أمثل لما يحدث في مصر
العريفي يكرر دعاءه للمصريين: "اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم"

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع لإحدى خطب الدكتور محمد العريفي، الداعية السعودي وعضو رابطة العلماء المسلمين، تحدث فيه بألم شديد عن الوضع الراهن في ، والذي أكد فيه أن التنحي عن الرئاسة حقنا للدماء حل أمثل لما يحدث في مصر.

قال العريفي، في خطبته، "نحن نتألم لما يقع على إخواننا في مصر وندين بالولاء لهذا البلد، فكثير منا حفظ القرآن في مصر وصلى وراء أئمة مصريين، وتتلمذ على يد دكاترة من مصر، ولا يسعد مسلم أن يسمع بجريح أو بقتيل نسأل الله أن يتقبلهم شهداء".

وأضاف في خطبته أن النبي حذر من سفك دم امرىء مسلم بغير حق، مشيرا إلى أن زوال السموات والأرض أهون من سفك امرىء مسلم بغير حق.

وبلهجة حادة قال العريفي، "من كان يعلم أن في تنحيه عن الرئاسة حقن لدم واحد من المسلمين فيجب عليه أن يتنحى"، مستشهدا بالحسن بن علي عندما تولى الخلافة ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية، حقنا لدماء المسلمين.

واختتم بالدعاء للشعب المصري وقال "أسأل الله أن يحقن دماء المصريين، مكررًا عبارة "اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم".

وتابع "اللهم اأجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثر طاعة إليك، اللهم أجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم إنا نسألك أن تحفظ جميع بلدان المسلمين من الشرور والفتن يا حي يا قيوم".

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