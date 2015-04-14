كلمة "شكرا" تحمى مرضى القلب وتمنع الوفاة المبكرة

• قصور القلب

أشارت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن الشكر والامتنان على الأشياء الجيدة فى الحياة قد يفيد مرضى فشل القلب، ويعزز الصحة.>واشتمل البحث على حوالى 200 شخص من مرضى قصور القلب الذين لم يكن لديهم أى أعراض، مثل ضيق فى التنفس أو التعب.

ووجد الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الشكر على الأشياء الجيدة فى الحياة يوقف تطور أمراض القلب فى هذه المرحلة المعروفة باسم مرحلة B ويمنعها من الانتقال إلى مرحلة C، حيث إن المرضى الذين يصلون للمرحلة C، لديهم فرصة خمسة أضعاف لخطر الموت.

• المزاج الجيد

• انخفاض معدل الوفاة المبكرة

>وارتبطت المستويات المرتفعة من الامتنان مع المزاج الجيد، وتحسين النوم، وانخفاض التعب والالتهابات، وهذه العوامل يمكن أن تساعد فى الوقاية من فشل وظائف القلب، وفقًا للباحثين.>وأضاف الباحثون أن الشكر والامتنان يخفض من معدل الوفاة المبكرة.>وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع من شهر أبريل الجارى.

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