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بالصور.. مساعدو وزير الداخلية يشهدون تخرج دفعة جديدة من المجندين

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شهد اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، فى حضور اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء صلاح أبو عقيل مساعد الوزير لقطاع تدريب قوات الأمن، وعدد من قيادات إدارة شرطة النقل والمواصلات حفل تخرج دفعة جديدة من المجندين المتميزين، والذى تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب لإلحاقهم بالعمل بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وفى بداية الحفل وجه اللواء سيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات كلمة شكر، عبّر خلالها عن الجهود المبذولة من معلمى التدريب وأبنائه من المجندين، للمستوى العالى من التدريب والحرص على بذل الجهد والعطاء .

كما حثهم على تكملة الرسالة فى تأمين أبناء الوطن وتأمين المنشآت ووسائل المواصلات المختلفة، مؤكدا أن البرنامج التدريبى الذى تدربوا عليه من أعلى المستويات التدريبية والمكثفة للإعداد الجيد لتأدية تلك الرسالة العظيمة.

فيما قدم المجندون عروضا رياضية فى فن الكاراتيه وعرضا عسكريا فى طرق وأساليب الاشتباك، بالإضافة إلى عرض صامت بالسلاح أظهر مدى كفاءتهم فى التدريب والكفاءة القتالية وارتفاع مستوى لياقتهم البدنية ومهاراتهم فى الدفاع عن النفس .

وزار اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، والقيادات قاعة إعداد الطعام واطمأن إلى نظافة القاعة وإعداد الطعام الجيد للمجندين، وعقب ذلك توجهوا إلى صالة الألعاب الرياضية وميدان تدريب الرماية، وأثنى على انتظامهم، ثم قام بتكريم 9 من الضباط المشرفين والمشاركين بالتدريب و8 أفراد القائمين على تدريب المجندين و6 من المجندين المتميزين فى التدريب، حيث تم منحهم يومين إجازة كمكافأة لهم لما بذلوه وما قدموه من مهارات خلال حفلة التخرج.
>مساعدو وزير الداخلية يتابعون تدريبات المجندين -اليوم السابع -4 -2015
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مساعدو وزير الداخلية يتابعون تدريبات المجندين

مساعدو الوزير يكرمون الضباط -اليوم السابع -4 -2015
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مساعدو الوزير يكرمون الضباط

قيادات الداخلية يكرمون قيادات التدريب -اليوم السابع -4 -2015
>

قيادات الداخلية يكرمون قيادات التدريب

مساعدو الوزير يشهدون التدريب -اليوم السابع -4 -2015
>

مساعدو الوزير يشهدون التدريب

مساعدو الوزير يتفقدون صالة الألعاب الرياضية -اليوم السابع -4 -2015
>

مساعدو الوزير يتفقدون صالة الألعاب الرياضية

مساعدو الوزير يناقشون برامج التدريب -اليوم السابع -4 -2015
>

مساعدو الوزير يناقشون برامج التدريب

قيادات الداخلية تكرم المجندين -اليوم السابع -4 -2015
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قيادات الداخلية تكرم المجندين

مساعدو الوزير يتفقدون المطبخ للتأكد من نظافته -اليوم السابع -4 -2015
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مساعدو الوزير يتفقدون المطبخ للتأكد من نظافته


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