شرادا كابور تتصدر غلاف مجلة Cosmopolitan

كما تعودنا دائماً، تتصدر نجمات بوليوود أغلفة المجلات العالمية، وآخرهن النجمة الفاتنة Shraddha Kapoor التي تصدرت غلاف مجلة الأزياء العالمية Cosmopolitan لشهر نيسان/أبريل.

Kapoor البالغة من العمر 26 عاماً بدت في المقابلة الخاصة التي عرضتها المجلة، بكامل أنوثتها وجرأتها، حيث كشفت عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالحب والحياة والعمل.

إلى جانب ذلك، تحدثت Shraddha عن مواضيع اجتماعية متعددة، منها: أهمية احترام المرأة، وما يعجبها في زميلاتها من النجمات، إضافة إلى طبقها المفضّل.

يذكر أن نجمتيّ بوليوود Deepika Padukone، وAlia Bhatt وغيرهما تصدّرن أغلفة المجلات العالميات أيضاً.

عليا بهات تتصدر غلاف مجلة CineBlitz