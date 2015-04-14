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تغريم هيا الشعيبي بتهمة الإساءة إلى الإعلامية مي العيدان

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تغريم هيا الشعيبي بتهمة الإساءة إلى الإعلامية مي العيدان تغريم هيا الشعيبي بتهمة الإساءة إلى الإعلامية مي العيدان

الثلاثاء 14-04-2015 22:38

قضت محكمة الجنح بتغريم الفنانة هيا الشعيبي مبلغ 100 دينار، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية في الشكوى التي تقدّمت بها المذيعة مي العيدان.
وتتلخّص الدعوى أنه وبعد انتقاد المذيعة مي العيدان للفنانة هيا الشعيبي في أحد برامجها التلفزيونية، قامت الأخيرة بالإساءة إليها على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" ووصفتها بـ"الجرادة" وغيرها من العبارات المسيئة، ما دعى العيدان إلى التقدم بشكوى سب وقذف عن طريق المحامي بدر باقر في مخفر الجابرية ضد هيا الشعيبي، التي اعترفت أمام المباحث أنها كانت تقصد العيدان بالكلام المكتوب في "الانستغرام".
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وصدر حكم أول درجة بتغريم الفنانة هيا الشعيبي بمبلغ ١٠٠ دينار، وأحالت الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة للنظر في موضوع الضرر وتقديره.

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سيدتي