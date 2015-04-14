ننشر التفاصيل الكاملة لمشاجرة ضابط الجيش وأمين الشرطة بالمنوفية

بدأت واقعة مشاجرة بين أمين شرطة ورائد طيار بالقوات المسلحة بكمين مرورى أمام مبنى إدارة جامعة المنوفية ولإيقاف أمين الشرطة طلال وصال من قوة إدارة مرور شبين الكوم سيارة ملاكى يستقلها رائد طيار يدعى محمد فتحى وطالب امين الشرطة رخصة القيادة والسيارة فرفض الضابط وابلغه انه ضابط طيار بالقوات المسلحة ولن يظهر له أوراق السيارة.

نشب المشادة الكلامية والتلاسن بألفاظ خارجة وصلت للتشابك بالايدى وتدخل المارة لفض المشاجرة إلا ان الواقعة تطورت وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5842 جنح قسم شبين الكوم .

> وقام الطيار بإبلاغ القيادة العسكرية وحضرت قوات من الشرطة العسكرية ومدرعات من قوات الجيش المتمركزة بالاستاد الرياضى لمكان الواقعة بعدما أصطحب قوات الشرطة الطيار لقسم شرطة شبين الكوم .

> وحاولت الشرطة العسكرية القبض على أمين الشرطة وإصطحابه معهم لعرضه على النيابة العسكرية إلا ان أمناء الشرطة رفضوا وقاموا بإغلاق قسم الشرطة .

ومن جانبها رفضت النيابة العامة مثول طرفى المشاجرة أمامها بإعتبار ان انهم تابعين للنيابة العسكرية وتحاصر الآن قوات من الشرطة العسكرية قسم شرطة شبين الكوم لإصطحاب أمين الشرطة معهم للنيابة العسكرية وسط رفض تام من زملائه .

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وقيادات مديرية الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة لحل الأزمة وانهائها بالصلح نظرا لما تمثله الواقعة من خطورة .