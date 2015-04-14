مصر والسعودية تتفقان على تشكيل لجنة عسكرية لتنفيذ مناورة كبرى بالمملكة

فى ختام مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الثلاثاء مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ورئيس الديوان الملكى السعودى، بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على أراضى المملكة العربية السعودية وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل فى وقت سابق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور عادل الطريفى، وزير الثقافة والإعلام السعودى، ومديرى جهازى المخابرات العامة فى البلدين.



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