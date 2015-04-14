تصاعد أزمة مشاجرة ضابط جيش وأمين شرطة بالمنوفية

شهدت مشاجرة بين أمين شرطة بإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية والرائد طيار بالقوات المسلحة تطورات بعدما تعدى أمين الشرطة بالضرب على الطيار واصطحابه لقسم الشرطة وحضور قوات من الشرطة العسكرية لإنهاء الأزمة، إلا ان الطيار رفض الصلح وصدر قرار بضبط وإحضار أمين الشرطة المتعدي للنيابة ورفض زملائه مثوله أمام للتحقيق.

وكانت مدينة شبين الكوم قد شهدت مشاجرة بين الطيار وأمين الشرطة بعدما طلب أمين الشرطة رخصة القيادة وامتنع الطيار عن إظهارها وأبلغه بعمله، وحدثت مشادة تطورت لتشابك بالأيدى وتم إلقاء القبض على الضابط الطيار واصطحابه لقسم الشرطة والتعدي عليه.

من جانبه قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنه يحاول التدخل بين الطرفين لإنهاء الأزمة بالصلح ومنع حدوث أي تطورات بين الطرفين.