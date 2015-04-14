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فرق الإنقاذ تبحث عن اثنين من الغرقى بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

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فرق الإنقاذ تبحث عن اثنين من الغرقى بمصيف بلطيم بكفر الشيخ فرق الإنقاذ تبحث عن اثنين من الغرقى بمصيف بلطيم بكفر الشيخ
يكثف رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ، جهودهم حاليًا فى محاولة منهم لانتشال جثتين لشابين غرقا فى مياه البحر المتوسط أحدهما من مدينة بيلا، والآخر من مدينة الحامول.

وكان الإنقاذ النهرى قد أنقذ 9 آخرين من الغرق، وقام رجال الإسعاف، تحت إشراف الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام إسعاف كفر الشيخ، بنقل المصابين فى حالة خطيرة لمستشفى بلطيم المركزى لإسعافهم، بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من إخراجهم من مياه الشاطئ قبل غرقهم.

وذكر الناجون من الغرق أنهم كانوا معهم شخصان أحدهما يدعى "معتز عادل رمضان"، 17 سنة، طالب ثانوى من مدينة بيلا، وأكدوا أنهم تعمقوا فى مياه البحر المتوسط ونظرًا لشدة الأمواج جذبتهم لمسافة أعمق، ما أدى إلى فقدهم السيطرة على أنفسهم بالمياه، مشيرين إلى أنه كان يتواجد عدد من فرق الإنقاذ على الشاطئ حيث تمكنوا من إنقاذهم، وجارٍ البحث عن صديقهم العاشر كما تبين أن هناك شخصًا آخر مفقود.

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مصر 365