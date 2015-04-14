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ننشر سرعات الأنترنت وأسعارها وفقا لإقتراح وزارة الإتصالات

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أرشيفية

أرشيفية

أعلنت الصفحة الرسمية لـ ” ثورة الإنترنت – Internet Revolution Egypt” عن المقترحات التي اطلع وزير الاتصالات عليها خلال اجتماعه معها اليوم.

وقالت الصفحة إن الوزير وافق بشكل مبدئي على الأسعار المقترحة والسرعات وتعديل سياسة الاستخدام العادل والتي ستتم مناقشتها مع الشركات في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

وأكدت الصفحة انفراد “فيتو” منذ قليل، حيث أعلنت عن إلغاء سرعة ٢٥٦ وسرعة ٥١٢، مع تحديد الأسعار والسرعات بالشكل التالي:

1- 1 ميجابايت من 35 إلى 50 جنيها وهي السرعة التي كان مقررا إلغاؤها ولكن “ثورة الإنترنت” اقترحت بقاءها.
> 2- 2 ميجابايت مقابل 95 جنيها.
> 3- 4 ميجابايت مقابل 220 جنيها.
> 4- 8 ميجابايت من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

واقترح حاضرو الاجتماع من “ثورة الإنترنت” بحسب صفحتهم، أن تكون سياسة الاستخدام العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة وهي كالتالي:

1- 105 جيجابايت لسرعة 1 ميجابايت شهريًا أو 3.5 جيجابايت يوميًا.
> 2- 210 جيجابايت لسرعة 2 ميجابايت شهريا أو 7 جيجابايت يوميًا.
> 3- 420 جيجابايت لسرعة 4 ميجابايت شهريا أو 14 جيجابايت يوميًا.

وأشار بيان الصفحة، إلى أنه بعد إنهاء هذه السعة سوف تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلوبايت لكل السرعات.
> كما اقترحت أن يكون هناك إمكانية لشراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيهات للجيجا الواحدة.

وإليكم النص الكامل للبيان:

البيان

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