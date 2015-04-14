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عميد تجارة المنصورة: أصبحنا أمام شعب يؤمن بقيادتة السياسية

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عميد تجارة المنصورة: أصبحنا أمام شعب يؤمن بقيادتة السياسية عميد تجارة المنصورة: أصبحنا أمام شعب يؤمن بقيادتة السياسية

جامعة المنصورة

أكد  الدكتور محمد عطوة، عميد كلية تجارة جامعة المنصورة نحن الأن فى مرحلة توافق بين الشعب وقيادتة السياسية فأصبحنا أمام شعب يؤمن بقيادتة السياسية وقيادة سياسية تؤمن بشعبها، ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر الطلابى لمحاكاة المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف عميد الكلية فى تصريحات خاصة لوكالة انباء “اونا”،  أن المؤتمر الطلابى كان هدفه الاساسى نقل وقائع ما حدث بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

واوضح عطوة انه من الضرورى الاتسماع الى اراء ومشاريع الطلاب ومن خلال المؤتمر حصلنا على 40 مشروع سيتم دراستهم وارسالهم الى رئاسة الجمهورية ليكون للطلاب دورا فى المؤتمر الاقتصادى.

الجدير بالذكر أن كلية التجارة جامعة المنصورة أطلقت أول تجربة طلابية لمحاكاة مؤتمر الاقتصادى بافتتاح المؤتمر الاقتصادى الطلابى وكان تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور الهلالي الشربيني نائب رئيس الجامعة، وحسام إمام، محافظ الدقهلية، والدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، والدكتور تامر ممتاز، نائب مدير البنك العربي الإفريقي .

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أونا

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