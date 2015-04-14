بالصور.. محافظ أسوان يكرم 22 طالب متفوق و20 عروسة في احتفالية الأورمان بيوم اليتيم

قام اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان بتكريم 22 طالب متفوق من الأيتام وأبناء الشهداء بجانب تكريم 20 عروسة من الأيتام علاوة علي 3 من الأمهات المثاليات.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي بيوم اليتيم الذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بقصر ثقافة أسوان بحضور إبراهيم جاد الرب وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وجابر محمد مدير فرع جمعية الأورمان بأسوان ومحمد إدريس وكيل وزارة الثقافة وأيضًا لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط حضور كثيف من الأطفال الأيتام وأسرهم.

وأكد محافظ أسوان علي أن هذا الاحتفال يعتبر بمثابة رسالة لكل أبنائنا الأيتام بأن المجتمع كله يوليهم عظيم الاهتمام ولا

> ينساهم ويسعي جاهدًا حكومة وشعبًا لتدعيمهم اجتماعيًا وماديًا ومعنويًا ويشملهم بالرعاية والتربية والتعليم والإصلاح من خلال مؤسسات وجمعيات الرعاية الحكومية والمدنية المنتشرة في مختلف ربوع المحافظة.

وأوضح مصطفى يسري بأن الاحتفال بيوم اليتيم وتكريمه يأتي تطبيقًا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتجسيدًا لقيم الإحسان والتكافل الاجتماعي وتأسيًا بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أوصانا برعاية اليتيم وكفالته للمساهمة في إدخال البهجة على قلوب فئة من المجتمع تحتاجنا جميعًا لنقدم لها كافة أوجه الرعاية والحنان والدعم والحماية التي يفتقدونها بدون ذنب.

من جانبه أكد جابر محمد مدير فرع جمعية دار الأورمان الخيرية على أن الهدف من هذا الاحتفال يأتي في إطار خطة الجمعية لتحقيق الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع الأسواني المحتاجة دون تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور يعمل على الانتقال بالشرائح المحتاجة من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي وهو الذي يؤكد دور العمل الأهلي فى نهضة ونمو المجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح جابر محمد بأن الجمعية اعتمدت مبلغ 150 ألف جنية مساهمة من الجمعية لخدمة أطفال أسوان للاحتفال بيوم اليتيم الثاني عشر والذي شمل تكريم 20 طالب وطالبة من الأطفال الأيتام المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة بمبلغ 2000 جنيه وثلاث أمهات مثاليات أرامل بواقع 300 جنية لكل منهن، علاوة على تكريم 20 عروسة بواقع خمسه ألاف جنيه لكل عروس كمساعدة في التجهيزات وأيضًا توزيع 350 وجبة غذائية على الحاضرين علاوة على توزيع ملابس جاهزة

> لعدد 250 طفل وطفلة.