مصرع نحو 400 مهاجر غير شرعي غرقا في البحر المتوسط

لقي حوالي 400 مهاجر غير شرعي حتفهم، اليوم الثلاثاء، إثر غرق سفينة كانت تقلهم من ليبيا إلى إيطاليا، حسبما ذكرت منظمة “Save the Children” الإنسانية غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة المذكورة، أن كثيرا من الضحايا مراهقون، دون أن تكشف عن جنسياتهم.

هذا وتم نقل الناجين إلى ميناء ريدجو كالابريا جنوب إيطاليا، على متن سفينة حربية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” أن الظروف الجوية الجيدة تدفع بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من مناطق غير هادئة إلى دول أوروبية عبر البحر المتوسط، مضيفة أن حرس السواحل الإيطالية تمكنت، خلال يومي العطلة الماضية، من إنقاذ قرابة 7 آلاف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية أصبحت حادة للغاية لدول الاتحاد الأوروبي منذ السنوات الأخيرة الماضية، حيث وصل عدد المهاجرين إلى أوروبا خلال عام 2014 إلى 220 ألف شخص، بينما غرق حوالي 3 آلاف آخرون في البحر المتوسط.