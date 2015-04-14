بعد استجابة الرئيس لـ"اليوم السابع".. بدء تجديد منزل الحاجة نجيبة غدًا

تبدأ محافظة المنيا غدًا، الأربعاء، إزالة المنزل الآيل للسقوط الخاص بالحاجة نجيبة وأسرتها، والتى ناشدت الرئيس بإعادة بناء منزلها عبر صفحات "اليوم السابع"، وجاءت استجابة الرئيس فى أقل من 24 ساعة، حيث كانت المحافظة قد أعدت تقريرًا وافيًا عن الحالة وبدأت منذ يومين فى إجراءات الإخلاء استعدادًا لإزالة المنزل وإعادة بنائه من جديد تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقال جمال نجيب، نائب رئيس المركز بسمالوط: "تم نقل نجيبة فى إحدى الشقق التابعة للوحدة المحلية، وسيبدأ المقاول فى الإزالة وخلال شهر سوف يتم تسليم الحاجة نجيبة منزلها كامل التشطيب".

وكان اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، قد أصدر تعليماته بإعداد تقرير فورى عن حالة الحاجة نجيبة واستقبلها فى مكتبه هى وأسرتها تكريمًا لاستجابة الرئيس السيسى لاستغاثتها التى تم نشرها على صفحات "اليوم السابع"، وبالفعل تم إعداد التقرير فى أقل من 24 ساعة، وتم اتخاذ القرار بإزالة المبنى.