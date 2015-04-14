بالصور .. تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية النوعية جامعة طنطا

طالب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا الخريجين الجدد بكلية التربية النوعية، بأن يكونوا مثالاً ونموذجاً للتلاميذ أثناء ممارساتهم لمهنة التدريس، وأن يغرسوا فيهم مبادئ التعاون والعدل والتكافؤ والنظام واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم، مؤكداً أن كلية التربية النوعية ستظل فاتحة لهم أبوابها ليستكملوا فيها مسيرتهم العلمية من خلال برامج الدراسات العليا بما يحقق أقصى درجات التميز العلمى والمهنى.

صورة تذكارية لرئيس الجامعة ونوابه وطلاب كلية التربية النوعية

>جاء ذلك فى كلمته أثناء الاحتفال الذى نظمته الكلية بتكريم تخريج دفعة جديدة من طلابها، بحضور الدكتور السيد محمد مزروع عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجمع كبير من الخريجين وأولياء الأمور.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالكلية اللذين عملوا على نقل علمهم وخبراتهم إلى الخريجين، وموجهاً التهنئة لأولياء الأمور وذوى الخريجين بما بذلوه من جهد فى سبيل إمداد المجتمع بعناصر صالحة تعمل على النهوض بمستقبل هذا الوطن.

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بعض الطلاب الخريجين

فى نهاية الحفل قام رئيس جامعة طنطا ونائبى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية بتكريم أوائل الخريجين ومنحهم شهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.

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رئيس جامعة طنطا والطلاب الأوائل



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رئيس جامعة طنطا يلقي كلمة للخريجين



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رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتور سيد مزروع عميد كلية التربية النوعية