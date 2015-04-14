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دول التعاون الخليجى تعرب عن تقديرها البالغ للقرار الأممى بشأن اليمن

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دول التعاون الخليجى تعرب عن تقديرها البالغ للقرار الأممى بشأن اليمن دول التعاون الخليجى تعرب عن تقديرها البالغ للقرار الأممى بشأن اليمن
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولى للقرار الأممى رقم 2216 تحت الفصل السابع بخصوص الشأن اليمنى ، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولى تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمنى الشقيق .

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزيانى فى بيان مساء اليوم إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الذى يعكس جدية المجتمع الدولى لمساندة الشعب اليمنى وحقه المشروع فى تحقيق تطلعاته فى وطن آمن ومستقر ومزدهر .

وعبر الأمين العام عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون القرار الأممى خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن ،ودعم قيادته الشرعية ، ومواصلة العملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمنى وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

ودعا اليمنيين جميعا إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولى والإلتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ، والإخلاص للوطن والتخلى عن المواقف الأنانية ، ونبذ العنف والصراع حفاظا على السلم الأهلى والوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمنى .
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