الدم الوردى فى موعد الدورة الشهرية قد يكون علامة حمل مبكرة

أرسلت قارئة 23 عاما تسأل، هل الدم الوردى فى موعد الدورة الشهرية دلالة على الحمل، علما بأن موعدها قد فات بأكثر من 5 أيام؟

وعن هذا التساؤل تجيب الدكتورة عزة محمود أخصائية أمراض النساء والتوليد، التى أكدت أهمية الجزم بحدوث الحمل من عدمه من خلال إجراء اختبار دم للحمل، دون الاستناد على العلامات المبدئية المبكرة، وتغيرات الجسم والهرمونات واضطرابات الدورة الشهرية، ويفضل إجراء التحليل بعد مرور على الأقل 7 أيام من انقطاع الدورة الشهرية وعدم نزولها فى موعدها الشهرى المعروف.

بقع الدم الوردية علامة غير مؤكدة للحمل

>وعن بقع الدم الوردية، فتوضح أخصائية أمراض النساء والتوليد دون جزم بأن هذه البقع غالبا ما تكون علامة مبكرة لحدوث الحمل، ونجاح تخصيب الحيوان المنوى للبويضة، وهو ما يكون مؤشرا على نجاح التخصيب، والحمل، مشددة على أنها علامة غير مؤكدة.

وحذرت أخصائية النساء والتوليد من الاعتماد على هذه العلامة غير الواضحة فى الجزم بحدوث الحمل، فقد تكون فى حالات نادرة نوع من اضطراب الهرمونات أو اضطرابات بالدورة الشهرية أو لأى سبب آخر والتى تختلف من امرأة لأخرى، ومن حالة لأخرى.

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