ضبط 206 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسوان

قامت مديرية الصحة بأسوان بتنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق، وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، حيث تم ضبط 206 كيلوجرام من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي وقد تم إعدامها على الفور بمعرفة لجنة التفتيش التابعة للصحة.

صرح بذلك الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بأسوان والذي أكد على أن مفتشي المديرية قاموا بتحرير 13 محضر نظافة لبعض محلات الأسماك المملحة، كما تم تحرير 15 محضر لعدم حمل شهادات صحية لبعض المحلات الأخرى، فيما تم أخذ 64 عينة من بعض محلات الفسيخ و جاري فحصها بمعرفة معامل وزارة الصحة للتأكد من سلامة المعروض من الأسماك المملحة.

وأشار وشاحي إلى أنه مفتشي الصحة قاموا أيضًا خلال هذه الحملات بتحرير 8 محاضر نظافة لبعض المطاعم وأيضًا 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية لمطاعم أخرى.

وتابع ممدوح وشاحي بأنه في نفس الحملات تم تحرير 7 محاضر لبعض الباعة الجائلين لقيامهم ببيع أطعمة ومشروبات فاسدة وغير صالحة والتى تم إعدامها على الفور منها 16 كجم من الكبدة المطهية و6 أكياس كفتة لحم مجهزة و20 لتر سوبيا و16 لتر كركديه، كما تم التحفظ على 300 لتر زيت مجهول المصدر بأحد المطاعم، وقد تم أخذ 2 عينة منها وجاري فحصها بالمعامل للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.