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بالفيديو.. إبن مراسلة «أون تي في» يكسر ديكورات «ست الحسن»

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لمياء حمديناستضافت الإعلامية شريهان أبوالحسن مقدمة برنامج «ست الحسن»، على فضائية «أون تي في»، زميلتها بالقناة المراسلة لمياء حمدين، صاحبة الصورة الأشهر على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ظهرت فيها وهي تحمل طفلها الصغير خلال عملها كمراسلة ميدانية للقناة.

واصطحبت مراسلة «أون تى فى» ابنها خلال استضافتها في البرنامج، بناء على طلب «شريهان»، وقام الطفل باللعب بمحتويات الاستوديو على الهواء، ورفض الاستجابة لكل محاولات تهدئته، كما حطم ديكورات البرنامج.

كما وجهت لمياء الشكر لوالدتها لأنها وهبت حياتها لها، وقالت مداعبة شريهان أبوالحسن: «احنا آسفين لأننا كسرنا الديكور كله»، وذلك بعدما قام يوسف ابنها الذي ظهر معها في الصورة باللعب في ديكور الاستوديو.

1وأكدت أنها تلقت الكثير من المكالمات والرسائل لدعمها والدفاع عنها، مشيرة إلى أنها في بعض الأحيان كانت تبكي من تعاطف ومساندة الجمهور معها، مطالبة أن يتم الآخذ في الاعتبار ما تعانيه المرأة العاملة بعين الاعتبار، وعدم النظر إلى الأمور بشكل سطحي.

 

 

 

 

 

 

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