الداخلية: إصابة مأمور قسم العريش نتيجة عملية قنصية

أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قسم العريش تعرض لعملية قنصية إرهابية وليس كما تردد اشتباكات أو هجوم مسلح مما ترتب عليه إصابة مأمور القسم ولا توجد وفيات، والقسم مازال يعمل دون أي توقف.

وأكمل عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن قسم العريش يتواجد في مناطق سكنية وبالتالي من الصعب تأمين القسم بشكل كامل والأجهزة الأمنية تبحث وتمشط محيط القسم للقبض على القناص المتهم.

وأضاف أن العمليات الإرهابية في سيناء جاءت نتيجة نجاح المؤتمر الاقتصادي وسيطرة الأمن في سيناء.

وأشار عبد اللطيف إلى أن المتهم محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري كان مسئول عن التنسيق بين العناصر الإرهابية والإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانت تلك العناصر الإرهابية تعقد معسكرات تدريب على الملئ وبموافقة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن وزير الداخلية وجه بإعادة وضع خطط تأمين مدينة الانتاج بشكل كامل والانفجار جاء نتيجة وضع 6 عبوات ناسفة حول برج التيار الكهربائي.

وشدد عبد اللطيف أن هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء لإعادة النظر في استراتيجية تأمين أبراج الكهرباء في الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك شركة سياحة نظمت رحلة عمرة وأثناء مرور الأوتوبيس عبر حدود الأردن هرب 30 فرد لأسباب عمل غير شرعي والأمر ليس له علاقة بالانضمام لداعش.