بعد تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم..3 طرق للتخلص من الملح الزائد بالجسم

أكدت الدكتورة مها العطار استشارى التغذية العلاجية، أن هناك أضرارا كثيرة تنتج عن تناول الأملاح بكثرة خلال شم النسيم بسبب تناول الفسيخ والملوحة والرنجة.

فكيف يمكن التخلص من الملح الزائد فى الجسم بعد قضاء هذا اليوم ؟

تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

وتنصح د. مها بتجنب تناول أطعمة تحتوى على الأملاح وخصوصا بعد شم النسيم والإقلال من الملح المستخدم فى الطهى، وتجنب تناول الأطعمة عالية الملح مثل البسطرمة واللانشون والهوت دوج وجميع المواد التى تحتوى على المواد الحافظة، وأيضا المخللات بجميع أنواعها وعدم تناول الأطعمة المعلبة وتناول الخبز البلدى، لأن العيش "الفينو والكيزر" يحتوى على البيكنج باودر الذى يحتوى على الملح وعدم استعمال التونة المعلبة والعصائر المعلبة والصلصة جاهزة التحضير أو المعلبة ونستعيض بهم بكل ما هو طازج من الخضراوات والفاكهة، وبالذات ما يحتوى منها على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز والخيار والبطاطس والتفاح والكمثرى والإكثار من الخضراوات الورقية والبقول، لأن كل هذه الأطعمة لا تحتوى على الملح أو الدهون.

الإكثار من شرب الماء

وأشارت أنه يجب الإكثار من شرب الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، لأنه يساعد على غسيل الكلى والتخلص من الملح الزائد بها ولمرضى الضغط إذا تناولوا الأسماك المملحة، فعليهم قياس الضغط بانتظام والالتزام بمواعيد الأدوية، كما ينصح بها الطبيب وإذا لاحظ ارتفاع بالضغط فعليهم الرجوع إلى الطبيب لمعرفة إذا كانوا يحتاجون إلى تعديل جرعات الأدوية اللازمة لضبط الضغط، وأن يراعوا باستمرار شرب الماء لتجنب زيادة لزوجة الدم، لتجنب حدوث جلطات لأن اللزوجة العالية فى الدم تؤدى إلى تكوين الجلطات.

المشى ضرورى للتخلص من الملح

وأكدت على ضرورة المشى للتخلص من الأملاح بصحبة زجاجة الماء لتجنب الإصابة بلزوجة الدم حتى يتم التخلص من الملح الزائد عن طريق العرق، وأيضا لأن للمشى دورا فى خفض الضغط.

موضوعات متعلقة:

- الملح وأضراره.. جسم الإنسان يحتاج جراما واحدا يوميا وفى شم النسيم الجرعة تصل لـ50 جراما..زيادته تتسبب فى رفع ضغط الدم..وتؤدى لمشاكل خطيرة لمرضى القلب والقولون..وتناول الخص والخضراوات يخفف آثاره الضارة