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ماتجريش ورا اللون البرونزى.."التان" علامة خطر للإصابة بسرطان الجلد

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ماتجريش ورا اللون البرونزى.."التان" علامة خطر للإصابة بسرطان الجلد ماتجريش ورا اللون البرونزى.."التان" علامة خطر للإصابة بسرطان الجلد
توهج الجلد الصحى المرتبط بأخذ لون برونزى الذى يسمى بـ "التان" هو فى الواقع علامة خطر للإصابة بسرطان الجلد، وفقًا لطبيب أمريكى متخصص فى الأمراض الجلدية
>• التان
>المحزن أنه لا توجد وسيلة للحصول على "تان" بأمان، وفقًا للدكتورة أنجيلا أمب، وهى أستاذة الأمراض الجلدية فى مستشفى ماونت سيناى فى مدينة نيويورك.

• أضرار التعرض لآشعة الشمس
>وأوضحت الدكتورة أمب أن التعرض لكمية مناسبة من أشعة الشمس يمكن أن تكون مفيدة ومنخفضة الأضرار، وعلاوة على ذلك، فإنه ليس هناك ما يسمى بالتوهج الصحى أو "التان الصحى"، حيث إن الحصول على اللون البرونزى الذى يسمى بـ "التان" يعنى تلقى الكثير من آشعة الشمس، وهذا أمر ضار جدًا للجلد.

• طرق الحماية من آشعة الشمس
>وأشارت أمب إلى أن هناك بعض الطرق للحماية من أضرار التعرض لآشعة الشمس، وتساعد على منع الإصابة بسرطان الجلد، التى تشمل:

1- استخدام واق آشعة الشمس مع عامل حماية من الشمس أكثر من “SPF 50”.
>2- وضع واق آشعة الشمس قبل الخروج بحوالى 15 دقيقة وإعادة دهانه كل ساعة فى الهواء الطلق.
>3- ارتداء قبعة ونظارات شمسية، والجلوس تحت مظلة.
>4- تجنب التعرض للشمس من الساعة 10:00 حتى 03:00، حيث إن مستويات الآشعة فوق البنفسجية تكون فى أعلى مستوياتها.

يستقبل اليوم السابع أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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