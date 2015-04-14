لو طفلك عنده إمساك.. "أديله عصير برتقال ومعلقة زيت لوز"

إمساك الأطفال

أهم العلامات التى تصاحب إصابة الطفل بالإمساك

أسباب إصابة الأطفال بالإمساك

نصائح يجب على الأمهات مراعاتها عند حدوث الإمساك لطفلها

إصابة الطفل بالإمساك إحدى المشاكل التى تسبب كثيرًا من المتاعب للأمهات، وعادة يصاب الأطفال بتكرار الإمساك نتيجة عوامل وأسباب عديدة ومختلفة منها نوع اللبن الصناعى أو اضطراب التمثيل الغذائى.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الإمساك عبارة عن قلة عدد مرات تبرز الطفل يوميًا أو على فترات متباعدة ويكون البراز صلبًا مما يسبب ألمًا للطفل.>وتستكمل د. نهى قائلة: عادة يصاحب إصابة الأطفال بالإمساك ظهور بعض الأعراض أهمها:>1) حدوث مغص.>2) فقدان شهية الطفل.>3) بكاء وصراخ الطفل خاصة لو كان حديث الولادة.>وتتابع د. نهى أن هناك أسبابًا عديدة ومختلفة وراء إصابة الطفل بالإمساك وأهمها:>1) رضاعة الطفل باللبن الصناعى نظرًا لأن هناك بعض أنواع الألبان الصناعية تساهم فى إصابة الأطفال بالإمساك.>2) اعتماد الأم فى تغذية طفلها على الأطعمة قليلة الألياف الغذائية.>3) عدم تناول الطفل لسوائل مما يترتب عليه إصابته بالجفاف وبالتالى الإمساك وصلابة البراز.>4) إصابة الطفل باضطراب فى التمثيل الغذائى.>5) العيوب الخلقية حيث إن إصابة الطفل بتشوهات بالشرج والمستقيم تؤدى للإمساك لأسباب خلقية كما يعتبر من الأسباب النادر حدوثها.>وأشارت د. نهى إلى أن هناك بعض الإرشادات والنصائح التى ينبغى على الأمهات مراعاتها أثناء إصابة طفلها بالإمساك وأهمها:>1) إعطاء الطفل بعض السوائل مثل كوب من عصير البرتقال.>2) إعطاء الطفل ملعقة زيت لوز مرة قبل النوم.>3) تجنب تناول الأطعمة التى تساهم فى حدوث الإمساك مثل الموز والتفاح والخوخ والمشمش.

كما يجب على الأمهات تجنب تكرار إعطاء الطفل "لبوس الجليسرين" والذى يساهم فى تعود الطفل على التبرز من خلاله.

>لذلك تنصح د. نهى الأمهات فى حالة ملاحظة تكرار إصابة طفلها للإمساك بضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب الإمساك من خلال الكشف الإكلينيكى وفى الأغلب يتم وصف المُلين المحتوى على مادة اللاكتوز.