ماريا كاري تخدع جمهورها بغلاف ألبومها الجديد وتتحضر لفضيحة

خدعت النجمة العالمية Mariah Carey جمهورها باستخدام مبالغ فيه لبرنامج "الفوتوشوب" على غلاف ألبومها الجديد.

وبدت النجمة البالغة من العمر 45 عاماً على غلاف ألبومها الجديد #1 To Infinity الذي أطلقته مؤخراً وكأنها مازالت في العشرينات من عمرها، إذ بدا خصرها غاية في النحافة، وكذلك ساقيها وعنقها، وذراعيها.

ومن المعروف أن Mariah ليست بهذه النحافة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن أصبحت أماً وأنجبت توأميها البالغين من العمر حالياً 3 أعوام من زوجها السابق Nick Cannon.

واللافت أن النجمة نشرت صورة بنفسها عبر حسابها على Instagram أثناء زيارتها حي سوهو في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل أيام وتبدو فيها زائدة الوزن مقارنة بغلاف ألبومها الجديد.

وفي سياق منفصل، تتحضر Mariah لفضيحة قوية، حيث أن زوجها السابق ينوي طرح كتاب في الأسواق يكشف فيه الأسرار القذرة لطليقته.

فقد قرر Nick Cannon الإقدام على طرح الكتاب الحافل بفضائح زوجته، بعدما رفضت أن تدفع له تسوية طلاق بقيمة 30 مليون دولار، وتعاقد بالفعل مع دار Simon & Schuster التي ستتولى نشره، بحسب ما أكده صديق مقرب للطليقين.

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