أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسكال مشعلاني تدافع عن فضل شاكر فماذا قالت عنه؟

Google+ Print
باسكال مشعلاني تدافع عن فضل شاكر فماذا قالت عنه؟ باسكال مشعلاني تدافع عن فضل شاكر فماذا قالت عنه؟

الثلاثاء 14-04-2015 15:46

وصفت الفنانة باسكال مشعلاني زميلها راغب علامة بأنه دبلوماسي جداً، واستطاع أن يحافظ على نجوميته، وجاء تصريحها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي حيث تتواجد باسكال في منذ عدة أيام.
وفي معرض حديثها عن أرائها في بعض زملائها، قالت باسكال إنّه لا وجه مقارنه بينها وبين زميلتها إليسا التي قالت إنها تحب نوعية فنّها، مؤكدة أن لونهما الغنائي مختلف، لذا فلا منطق في المقارنة بينهما، ورفضت باسكال أيضاً تكفير أي شخص وقالت عن المطرب فضل شاكر "لا يوجد شخص لا يحب صوته والله هو من سيحاسبنا في النهاية"، رافضة أن يزايد أي شخص على الآخر.
باسكال تحدثت عن علاقتها بمصر قائلة إن أي نجاح بعيداً عن مصر ليس له طعم، وإن سبب ابتعادها كل هذه الفترة هو إنجابها لابنها وتواجدها معه طيلة عامين كاملين.
وتحدثت باسكال عن خطوة التمثيل في حياتها فقالت إنها مؤجلة حيث ترغب في تقديم أدوار اكشن ورومانسية، مؤكدة أنها رفضت منذ فترة تجسيد شخصية سيدة لعوب على الشاشة لعدم رغبتها في الظهور بهذه الأدوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته