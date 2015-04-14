باسكال مشعلاني تدافع عن فضل شاكر فماذا قالت عنه؟

وصفت الفنانة باسكال مشعلاني زميلها راغب علامة بأنه دبلوماسي جداً، واستطاع أن يحافظ على نجوميته، وجاء تصريحها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي حيث تتواجد باسكال في مصر منذ عدة أيام.

وفي معرض حديثها عن أرائها في بعض زملائها، قالت باسكال إنّه لا وجه مقارنه بينها وبين زميلتها إليسا التي قالت إنها تحب نوعية فنّها، مؤكدة أن لونهما الغنائي مختلف، لذا فلا منطق في المقارنة بينهما، ورفضت باسكال أيضاً تكفير أي شخص وقالت عن المطرب فضل شاكر "لا يوجد شخص لا يحب صوته والله هو من سيحاسبنا في النهاية"، رافضة أن يزايد أي شخص على الآخر.

باسكال تحدثت عن علاقتها بمصر قائلة إن أي نجاح بعيداً عن مصر ليس له طعم، وإن سبب ابتعادها كل هذه الفترة هو إنجابها لابنها وتواجدها معه طيلة عامين كاملين.

وتحدثت باسكال عن خطوة التمثيل في حياتها فقالت إنها مؤجلة حيث ترغب في تقديم أدوار اكشن ورومانسية، مؤكدة أنها رفضت منذ فترة تجسيد شخصية سيدة لعوب على الشاشة لعدم رغبتها في الظهور بهذه الأدوار.