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هل تخرج الدكتوراه الفخرية الفنانة شادية من عزلتها؟

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هل تخرج الدكتوراه الفخرية الفنانة شادية من عزلتها؟ هل تخرج الدكتوراه الفخرية الفنانة شادية من عزلتها؟

الثلاثاء 14-04-2015 16:01

أعلنت الدكتورة أحلام يونس رئيسة أكاديمية الفنون عن اختيار الفنانة القديرة شادية لمنحها الدكتوراه الفخرية، في احتفالية " تفخر بعروبتها" المقرر إقامتها في السابع والعشرين من أبريل الجاري في المركز الثقافي الأكاديمي "سيد درويش" في حي الهرم في مدينة الجيزة.
وعبرت الدكتورة أحلام عن سعادتها واعتزازها بمنح الأكاديمية تلك الدرجة العلمية الرفيعة لفنانة كبيرة بحجم شادية تعد من رموز الوطن العربي في الغناء والتمثيل، وهي لم تمنحها من قبل إلا للموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب.
وعن إمكانية أن تحضر شادية بنفسها لاستلام الدكتوراه، قالت الفنانة المعتزلة شهيرة وهي الصديقة المقربة لشادية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها لن تحضر لأنها اختارت الابتعاد تماماً عن الأضواء، وهو قرار لن تتراجع عنه نهائياً، فموقف شادية واضح وصريح ولطالما رفضت عروضاً عديدة بالظهور بحسب شهيرة.

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سيدتي

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