من منع مارسيل خليفة من الغناء بالكويت؟

ما بين الرضوخ للتيارات الدينية المتشددة و قيد أمني ضاعت أسباب منع الفنان اللبناني مارسيل خليفة من دخول الكويت لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

من جانبه صرح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون علي اليوحة لـجريدة «الجريدة» أن إلغاء حفل مارسيل خليفة جاء لأسباب «إدارية بحتة، تجنباً لإثارة إشكاليات لم يعد الوضع يحتملها بعد سلسلة منع وإلغاء فعاليات كثيرة، وجدال يقوم بشأن أي قضية تتعلق بأديب أو فنان».

يذكر أن وزارة الداخلية منعت حفلا للمغني الأمريكي akon رغم حصول الجهة المنظمة على ترخيص سابق من وزارة الاعلام.

ودشن المغردون على "تويتر" هاشتاغ عن منع مارسيل خليفة من دخول الكويت ساخرين من السماح بدخول كيم كارديشان الكويت ومنع خليفة.