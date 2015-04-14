سعر تذكرة حفل ماجد المهندس في البحرين يصل إلى ألف دولار

يحلّ المطرب ماجد المهندس ضيفا على مملكة البحرين، في حفل كبير يقام في فندق "السوفيتيل" ويشاركه الحفل الفنان فهد الكبيسي يوم 24 إبريل الجاري في حفلة تمتد من الساعة الثامنة وحتى ساعات الفجر الأولى.

محمد عبد السلام مسئول شركة روزانا للإنتاج الفني وإقامة الحفلات ومقرها مصر ، أوضح لـ"سيدتي نت" أن تذاكر حفل الفنانين ماجد المهندس وفهد الكبيسي بدأت بالنفاذ قبل خمسة أيام من إقامته، خصوصاً من محبي ماجد في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. .

وحول أسعار التذاكر قال عبد السلام إن أسعار التذاكر معقولة ، وتبدأ من 300 دولار ، وتصل إلى 700 دولار وسيمتد الحفل من الساعة العاشرة مساءاً وحتى الثالثة صباحاً.

بعض المتابعين للحفل الذي شغل وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين أكدوا "لـ سيدتي " أن أسعار التذاكر للحفل تجاوزت 1000 دولار في السوق السوداء بعد نفاذها ، وان بعض العائلات السعودية والخليجية اضطرت لشرائها بأسعار مرتفعة.

ولم يوجّه القائمون على الحفل أي دعوة إعلامية للصحفيين ، أو للمؤسسات الصحفية الكبيرة بالبحرين أو بالخليج لتغطية الحفل ، ولم يتم تنظيم أي مؤتمر صحفي تحضره الصحافة الفنية.