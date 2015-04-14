ميريام فارس: لهذا السبب أخفيت زواجي

في الحفل الختامي لأسبوع الموضة، كان الجمهور على موعد الفنانة ميريام فارس، التي التقت بها «سيدتي» في حوار خاص، وسألناها بداية:

رأيناك اليوم سعيدة باستقبال الجمهور لك في «المول» كيف كان شعورك؟

صحيح، كنت سعيدة جداً بهم، وقبل أن أغادر المسرح قلت لهم: «الشباب والصبايا حافظين كل الألبوم»، وسعدت أكثر عندما وجدتهم يغنون معي أغاني ألبومي الأخير، ويتجاوبون معي، وكانوا بالفعل يغنون معي من قلبهم، وهو ما أضفى عليّ المزيد من السعادة، وشعرت بالحماس أكثر على المسرح.

ذكرت أنك سعيدة بموضة الأحذية المسطحة، على الرغم من أنك لا تستطيعين الاستغناء عن الكعب العالي، وتتميزين باختياراتك للأحذية العالية؟

نعم، الأحذية العالية أحبها كثيراً كما ذكرت، (مازحة) هي «شر لابد منه»، منذ وعيت على الدنيا وأنا أرتدي الكعب العالي، فقد كنت أرتدي أحذية والدتي منذ طفولتي، ومن المؤكد أنه من الصعب أن تتخلى المرأة عن الكعب العالي، لكن لنجاري الموضة هذا الموسم علينا كلنا أن نتخلى عنه، لأن الأحذية المسطحة هي الدارجة جداً، والمشي بتلك الأحذية يعمل على تسهيل وتسريع حياتنا، بالإضافة إلى أنه يوجد منها العديد من الأنواع والأشكال والألوان الجميلة في السوق.

ماذا تعني لك كلمة «فاشين» (موضة)؟

الموضة شيء جداً مهم في الحياة، لأنه يعبّر عن شخصيتي، ومن الأشياء التي أعدّها تعبّر عني وعن «مودي» (مزاجي)، فبإمكانك كل يوم أن تتعرفي على «مودي» من خلال شكلي ومظهري.

ذكرت أن بعض الأشياء لا تستطيعين الاستغناء عنها في حقيبتك، ما هي ولماذا؟

نعم، هناك بعض الأشياء التي لا أستطيع الاستغناء عنها، كما ذكرت، وهي الأجندة والقلم، حتى مع وجود الإلكترونيات الحديثة والهواتف الذكية، لا أتخلى عن الأجندة والقلم أبداً، لكي أدوّن فيها كل ما أريد تدوينه، بالإضافة إلى النظارات وملمّع الشفاه في حال احتجته «ضاحكة» وقطعة شوكولاتة إذا جعت.

أعشق الرقص الخليجي

تلتقين مع نجوم الخليج بشكل متواصل، ومنذ يومين التقيت مع حسين الجسمي ومحمد عبده في أحد الأعراس بالكويت، ماذا يقولان لك عن غنائك باللهجة الخليجية، وما كان تعليقهما؟

هذه ليست المرة الأولى التي ألتقي فيها مع فنانين خليجيين، فقد التقينا في العديد من الأعراس والمناسبات، وكنا أحياناً نلتقي ونتحدث، وأحياناً لا، حسب ظروف ومواعيد ووصلات الحفل أو المناسبة لكل منا. لكن، بشكل عام، كل الفنانين والفنانات والشعب الخليجي رحّبوا بي بشكل كبير في الأغنية الخليجية، وهذا ما جعلني موجودة بهذه المنطقة وبشكل كبير، وأنا أفتخر بمحبتهم لي، كما أنني أفتخر بهذا التعب والمجهود الذي أبذله لكي أستطيع أن أكون على قدر محبتهم لي، وأنا لا أستطيع إتقان اللهجة مئة بالمئة، لكنني أعلم أني مجتهدة وأحاول بقدر الإمكان أن ألفظ كلمات كل لهجة سواء الإماراتية أو الكويتية أو السعودية، على الشكل الصحيح.

وماذا عن الرقص الخليجي، هل أتقنته أيضاً؟

أنا أعشق الرقص الخليجي، ودائماً أستمع إلى آراء الناس، ومنهم من قال إننا إذا استمعنا إلى ميريام تغني اللون الخليجي، دون أن نراها، نعتقد أنها خليجية، وهذه من أجمل الآراء التي ذكرت عني.

لكنك لم تجيبي عن سؤالي عن رأي الجسمي ومحمد عبده في غنائك الخليجي.. «مازحة» لا تحاولين الهروب من السؤال؟

«ضاحكة» بعدك مصممة؟ ربما لا يحبان أن أذكر ما دار بيننا في تلك المناسبة، ولكن كل مرة نلتقي فيها تكون هناك أحاديث كثيرة جميلة، وأستأنس معهما، لكنها ليست طوال الوقت أحاديث فنية.

هكذا أصبحت بعد الزواج

ميريام، السؤال الذي حيّر العديد، لماذا أخفيت موضوع زواجك عن جمهورك ووسائل الإعلام؟

أحببت أن أعمل شيئاً بحياتي ويكون لي أنا، لذلك لم تكن لدي الرغبة في الإعلان عن زواجي من قبل، لأني إذا أعلنت عن ذلك فسيكون مثل كل الأشياء التي أقوم بها في حياتي وأعلن عنها، مثل «كليب» مثلاً أو أغنية أو ألبوم، لذلك كانت لدي رغبة شديدة في أن تكون هذه المناسبة لي وحدي.

وكيف أصبحت بعد الزواج؟

مثل ما أنا.. «ضاحكة»، ولكن أعتقد أنه «مبيّن عليّ» أنني سعيدة جداً في حياتي، وزادت سعادتي بعد الزواج.

هل ستفاجئين جمهورك بمسلسل هذا العام تتويجاً لنجاح مسلسل «اتهام»؟

لا، صراحة تلقيت العديد من العروض لكنني رفضتها، لأن مسلسل «اتهام» أبعدني عن الحفلات والألبوم، وسأتفرغ هذا العام للألبوم الجديد والحفلات.

هذا يعني أنك ألغيت فكرة التمثيل كونها تعطلك عن عملك الغنائي؟

أكيد لا.. لم ألغ فكرة التمثيل، لكن كل ما في الأمر أنني أجلته، لأنني كما ذكرت أودّ التفرغ هذا العام لألبومي وللحفلات، وإن شاء الله سيكون لي عمل تلفزيوني العام المقبل.

ماذا عن تحضيراتك الغنائية؟

سأصور أغنية «آمان» التي تحمل عنوان الألبوم الأخير، بالإضافة إلى إقامة عدة حفلات في مختلف البلدان الفترة المقبلة.

أخيراً، ما هي نصائحك للمرأة كونك تهتمين بالموضة؟

نصيحتي للمرأة هي أن ترتدي ما يليق بها من الموضة، وإذا ارتدت شيئاً وشعرت أنها غير مرتاحة به، أن تقوم بتغييره على الفور، لأن أهم شيء هو الثقة بالنفس والقوة وشعورها بأنها مرتاحة فيما ترتديه، وإحساسها أنها جميلة حتى تحبب الآخرين فيما تحب

دبي اسم يتردد في كل مكان

وجهت ميريام فارس كلمة عن الإمارات، قالت فيها: «نحن جميعاً وكل الوطن العربي نفتخر بهذا البلد، وهذا التطور الذي تميّز به، وخاصة دبي، ويكفي أنه عندما نذكر اسم هذا البلد في الخارج الكل يريد أن يحتذي به، وندرك أن اسمه يتردد في كل مكان في العالم»

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