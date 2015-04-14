المتحدث باسم الداخلية: الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو تراجع بنسبة 65%

قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الإرهاب تراجع بعد ثورة 30 يونيو بنسبة 65%، مضيفا أن الوزارة ستعلن خلال 24 ساعة عن ضبط أكبر خلية إرهابية وستكشف عن ارتباطهم بأنصار بيت المقدس والإخوان وتنظيم القاعدة.

وأضاف هانى عبد اللطيف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، إن السبب وراء انقطاع البث عن قنوات مدينة الإنتاج يرجع إلى سقوط برجى كهرباء فى المنطقة الصحراوية خلف مدينة الإنتاج، لافتًا إلى أنهما برجان مسئولان عن تغذية كامل المنطقة، بما فيها مدينة الإنتاج.

وأوضح أن فرقًا من رجال المباحث والإدارات الفنية المختصة توجهت على الفور لمكان برجى الكهرباء، وأعادت التيار بشكل جزئى لمدينة الإنتاج الإعلامى لكى تنتظم عملية البث، مضيفًا أن رجال الأمن يعكفون حاليًا للوصول إلى الأسباب الحقيقية لسقوط برجى الكهرباء، وإذا ما كان عملاً إرهابيًا أم لا.