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الحكم بإعدام قاتل النقيب هشام طعمة فى بنى سويف

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الحكم بإعدام قاتل النقيب هشام طعمة فى بنى سويف الحكم بإعدام قاتل النقيب هشام طعمة فى بنى سويف
أصدرت اليوم محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين محمد الدسوقى، ومحمد السعدنى وأمانة سر محمد عبد البصير، ومحمد عبد الفتاح، حكمًا بإعدام كمال محمد، وشهرته حسام أبو الرجال 24 عامًا – عاطل، شنقًا، لاتهامه بقتل النقيب هشام كمال طعمة 32 عامًا، معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف أثناء فضه وقوة من الشرطة مشاجرة بين مجموعة من الخارجين على القانون بمدينة بنى سويف.

كانت القضية التى تحمل رقم 7529 جنايات بندر بنى سويف تم نظرها فى عدة جلسات، استمرت عامًا ونصف العام داخل مجمع محاكم بنى سويف، وأحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى فى السابع من فبراير الماضى، وجاءت الموافقة على الحكم لينطق به اليوم رئيس المحكمة.

يذكر أن النقيب الشهيد هشام طعمة تلقى عيارًا ناريًا فى فخذه أدى إلى انقطاع أحد الشرايين، أثناء تصديه ومجموعة من زملائه لعدد من البلطجية يقيمون (حى الغمراوى، وعزبة الصفيح) والمشاركين فى مشاجرة بمنطقة عزبة الصفيح بمدينة بنى سويف.

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