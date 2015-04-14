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باكستان تدين مساعى الحوثيين للإطاحه بالحكومة الشرعية باليمن

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باكستان تدين مساعى الحوثيين للإطاحه بالحكومة الشرعية باليمن باكستان تدين مساعى الحوثيين للإطاحه بالحكومة الشرعية باليمن

ادان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف فى بيان أصدره اليوم مساعى الحوثيين للإطاحة بالحكومة الشرعية فى اليمن ، مؤكدا أن استعادة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي السلطة في اليمن، ستكون “خطوة مهمة نحو إحلال السلام”.
> وأكد شريف على أن “باكستان تعتبر حليفاً استراتيجياً هاماً لها”، وشدد على أن “باكستان سترد بقوة، في حال وجود أي تهديد للحرمين الشريفين، وسيادة المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها.”
> ولفت رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن قرار برلمان بلاده في العاشر من أبريل الجاري، والذي دعا إلى “مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد الحل السلمي للنزاع في اليمن”، قد أكد على “دعم التزام بحماية أراضي السعودية، في حال وجود أي تهديد.”
> وقال شريف إن حكومته، وعلى الرغم من انشغال قوات بلاده في عمليات عسكرية لمحاربة “العناصر الإرهابية” داخل الأراضي الباكستانية، قد “أكدت التزامها، وكثفت اتصالاتها مع السعودية، لمراقبة الوضع، والتصدي لأي تهديدات محتملة لأمن المملكة العربية السعودية.”
> كما أشار شريف إلى أن “إسلام أباد حثت طهران على لعب دورها في جلب الحوثيين إلى طاولة الحوار”، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى باكستان أواخر الأسبوع الماضي، مؤكداً أن حكومته “تواصل سياسة تعزيز الروابط الودية مع دول الخليج.”

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