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تأجيل 3 قضايا تضم 42 متهمًا إخوانيًا وبراءة 5 فى المنيا

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تأجيل 3 قضايا تضم 42 متهمًا إخوانيًا وبراءة 5 فى المنيا تأجيل 3 قضايا تضم 42 متهمًا إخوانيًا وبراءة 5 فى المنيا
أصدرت محكمة الجنايات بالمنيا، اليوم حكم ببراءة 5 متهمين بينهم سيدة تدعى عواطف فتحى كما قررت تأجيل 3 قضايا أخرى تضم 42 متهمًا، فى أحداث تظاهر وعنف وشغب بمراكز المحافظة المختلفة.

وأجلت المحكمة قضية 6 متهمين بالتظاهر والعنف بمدينة سمالوط، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر سبتمبر المقبل، لإحضار باقى المتهمين من محبسهم، بينما تم تأجيل محاكمة 27 متهمًا، فى أحداث قطع طريق وعنف وإثارة الشغب بمركز بنى مزار، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود، وإحضار باقى المتهمين.

كذلك تأجيل 9 متهمين، فى أحداث تظاهر وتحريض على التظاهر ضد الجيش والشرطة بمركز ملوى، إلى جلسة اليوم الثانى من شهر يونيو لغياب المتهمين عن حضور الجلسة.

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