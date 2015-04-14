ضبط 4 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص بنجع حمادى

تمكنت قوة أمنية من شرطة السياحة والآثار من ضبط 4 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص بمدينة نجع حمادى.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن المقدمين عمر مجاهد، وزكريا عيسوى، والرائد أحمد حراجى، من مباحث السياحة والآثار بالأقصر، من ضبط 4 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 4 متهمين من بينهم 3 موظفين ومدير لإحدى الشركات للتحقيق معهم، لاتهامهم بإنشاء شركات غير مرخصة من وزارة السياحة، وتم تحرير المحاضر أرقام 7735 و 7736 و7737 و7737 جنح مركز شرطة نجع حمادى، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.