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بالفيديو…«الداخلية»: القبض على أقوى خلية إرهابية والإعلان عنها خلال 24 ساعة

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بالفيديو…«الداخلية»: القبض على أقوى خلية إرهابية والإعلان عنها خلال 24 ساعة بالفيديو…«الداخلية»: القبض على أقوى خلية إرهابية والإعلان عنها خلال 24 ساعة

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إنه تم القبض على أقوى خلية إرهابية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية خلال 24 ساعة، موضحًا أنه «تم ضبط الخلية من خلال جهود الأمن الوطني وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية».

وأضاف «عبداللطيف»، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «مانشيت»، على قناة «أون تي في»، مساء الثلاثاء، أن الأمن الوطني بالتعاون مع الأمن العام كشف بشكل كامل عن الخريطة الكاملة للإرهاب، وأن هناك ترابطًا بين الإخوان وتنظيمي أنصار بيت المقدس والقاعدة الإرهابيين.

 

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