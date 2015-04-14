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محافظ الإسكندرية يبدأ حفل دار دواء القلوب بدقيقة حداد على أرواح جنود مصر

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محافظ الإسكندرية يبدأ حفل دار دواء القلوب بدقيقة حداد على أرواح جنود مصر محافظ الإسكندرية يبدأ حفل دار دواء القلوب بدقيقة حداد على أرواح جنود مصر
حضر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم حفل يوم اليتيم، الذى أقامته دار دواء القلوب بنادى القوات المسلحة بالبيطاش، لتكريم العديد من الأطفال الأيتام وتشجيعًا لهم على استكمال دراستهم وتفوقهم.

وفى مستهل كلمته طالب المسيرى الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبطال جنود ، ثم بدأ كلمته بقول "المودة والرحمة هما أساس حضارى وخطة ممنهجة للقضاء على التخلف والاتجاه للتحضر وهذا يكفى للنهوض بمصرنا الغالية".

وأضاف: "علينا جميعًا أن نجتمع على هدف الرحمة، وهو هدف أسمى مثلته الجمعية فى جميع نشاطاتها، كما أنه شىء شمولى جميل للنهوض بمجتمعنا"، مؤكدًا أنه سيدعم سيبذل قصارى جهده لمساندة هذه الجمعيات الهادفة.

وتعد جمعية دار القلوب إحدى جمعيات مديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة الإسكندرية، وتهدف إلى تقديم المساعدات المادية والصحية والمعنوية لأهالى منطقة الدخيلة، كما تهدف إلى المساهمة فى تنمية المجتمع المحلى من نظافة وطرق وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية واللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى وعلاء يوسف رئيس حى ثان العامرية ومحمد عبد الواحد خليل رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور إبراهيم إمبابى رئيس لجنة التنمية بغرب.

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