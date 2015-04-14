بالصور.. الأورمان تكرم 22 طالبًا من الأيتام وأبناء الشهداء بأسوان

كرم اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، 22 طالبًا متفوقًا من الأيتام وأبناء الشهداء بجانب تكريم 20 عروسة من الأيتام علاوة على 3 من الأمهات المثاليات.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوى بيوم اليتيم الذى نظمته جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بقصر ثقافة أسوان بحضور إبراهيم جاد الرب مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وجابر محمد مدير فرع جمعية الأورمان بأسوان، ومحمد إدريس مدير عام الثقافة.

وأوضح محمد جابر مدير فرع جمعية الأورمان، بأن الجمعية اعتمدت مبلغ 150 ألف جنيه مساهمة من الجمعية لخدمة أطفال أسوان للاحتفال بيوم اليتيم الثانى عشر والذى شمل تكريم 20 طالبًا وطالبة من الأطفال الأيتام المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة بمبلغ 2000 جنيه وثلاث أمهات مثاليات أرامل بواقع 300 جنيه لكل منهن علاوة على تكريم 20 عروسة بواقع خمسة آلاف جنيه لكل عروس كمساعدة فى التجهيزات وأيضًا توزيع 350 وجبة غذائية على الحاضرين علاوة على توزيع ملابس جاهزة لعدد 250 طفلاً وطفلة.

وأشار "جابر"، إلى أن هناك العديد من الأنشطة التى تنفذها الجمعية على مستوى المحافظة منها مشروع توزيع رءوس الماشية التى وصلت حتى الآن إلى 2675 رأس ماشية تم توزيعها على الفئات المستحقة من الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل.، وأيضًا المساهمة فى تجهيز 15 عروسة شهريًا، هذا بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية فى العديد من التخصصات خاصة العيون والتى تجوب كل قرى ومدن ومراكز المحافظة مرتين أسبوعيًا لإجراء الكشف الطبى على 500 حالة فى القافلة الواحدة، وكذا إجراء 5 عمليات زراعة قوقعة شهريًا.



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جانب من احتفالية الأورمان باليوم العالمى لليتيم



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حضور الحفل



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محافظ أسوان أثناء تجهيز العرائس



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أحد الطلاب يتسلم شهادة تكريم من محافظ أسوان



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درع تكريم لمحافظ أسوان