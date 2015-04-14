بالصور.. قرية أبيس 2 بالإسكندرية تغرق فى مياه الصرف الصحى

فوجئ أهالى قرية أبيس 2 بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، بغرق منازلهم بمياه الصرف الصحى، ودخولها إلى المنازل ومجمع مدارس أبيس الثانية، والذى يضم 3 مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى وحوالى 3 آلاف طالب.

وقال أسامة الشرقاوى، أحد سكان القرية، إن سكان بلوك 54، والذى يضم حوالى 200 أسرة، قد غرق بالكامل بمياه الصرف الصحى، مشيرا إلى أن القرية تخضع حاليا لعملية إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى، إلا أنه عقب تركيب المواسير الجديدة وبدء تشغيلها فوجئ الأهالى بانفجار مياه الصرف الصحى التى أغرقت الشوارع ومنعت الأهالى من تأدية أعمالهم، والطلاب من الوصول إلى مدارسهم.



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مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف

وأضاف أن الشركة قامت بضخ المياه فوقعت كارثة غرق الشوارع، وحاولنا طلب سيارات لشفط المياه خوفا على تأثر المبانى، إلا أن المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع قال "لما البيوت تقع تبقى الدولة تصرف لكم تعويض".

وتابع "الشرقاوى" لـ"اليوم السابع": "حاولت مقابلة رئيس الحى فلم نتمكن لعدم وجود موعد سابق، وعندما تقابلنا مع نائب رئيس الحى أكد أن هناك سيارة شفط فى الموقع وبالتواصل مع شركة الصرف الصحى أكدت أن السيارة معطلة.



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صعوبة الأهالى فى التجول بالشوارع بسبب المياه

وقالت الحاجة فاطمة إبراهيم معوض، إحدى سكان القرية "احنا غرقانين والمحافظة نائمة، ومفيش مسئول عاوز يتحرك"، مضيفة لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بالمياه تتسرب إلى داخل منزلها وأغرقت المنقولات داخل الشقة، مطالبة المحافظة بصرف تعويضات عن المفروشات التى أتلفتها مياه الصرف الصحى.



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دخول المياه إلى إحدى دورات المياه بأحد المنازل

اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قال لـ"اليوم السابع" إنه بالفعل يتم حاليا تنفيذ مشروع للصرف الصحى بالقرية، وأثناء قيام المقاول المتولى تنفيذ المشروع بالعمل وقع عطل فى "البدالة"، فأدى ذلك إلى تسرب المياه إلى الشوارع، مؤكدا أن هناك سيارات شفط تقوم حاليا بشفط المياه من الشوارع، مشيرا إلى أن المشروع سينتهى بالكامل خلال شهر تقريبا.



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غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى



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الطلاب يجدون صعوبة فى الذهاب إلى المدارس



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غرق شوارع القرية



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استكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية



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بيارة للصرف الصحى تهدد حياة المارة



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دخول المياه إلى المنازل



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المياه تغلق الشوارع



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تلف المفروشات داخل المنازل



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المياه أغرقت منازل الأهالى