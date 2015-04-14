تأجيل محاكمة «تنظيم الظواهري» لـ 16 إبريل لسماع المرافعات

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، لـ16 إبريل لاستكمال سماع المرافعات مع أستمرار حبس المتهمين.

وكانت التحقيقات في القضية، قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر إبريل الماضي.