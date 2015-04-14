ضبط 600 محمول بقيمة 750 ألف جنيه بقرية البضائع بمطار القاهرة

تمكنت جمارك الوارد بالطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب عدد 600 محمولًا مهرب بماركات داخل أحد الشحنات الجمركية القادمة من دبي، وقدرت قيمة المضبوطات بـ750 ألف جنيه مصري.

وصرحت مصادر جمركية أثناء قيام إبراهيم محمود خليل وعماد بغدادي مأموري الجمرك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات والرسائل القادمة من دبي على طائرة مصر للطيران اشتبه في أحد الطرود بإسم شركة “بست تريد سيستم” للاستيراد والتصدير.

وبالكشف والمعاينة المدون عليها من الخارج “أى باد” وجد داخل كل علبة “أي باد” محمول ماركة سامسونج مهربة ماركة جراند.

تم إبلاغ مدير الحركة الذي أمر بسرعة تحرير محضر جمركي بالواقعة وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك.