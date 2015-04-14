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البرلمان الإماراتى يعلن تأييده مشاركة بلاده فى "عاصفة الحزم"

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البرلمان الإماراتى يعلن تأييده مشاركة بلاده فى "عاصفة الحزم" البرلمان الإماراتى يعلن تأييده مشاركة بلاده فى "عاصفة الحزم"
أعرب المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات (البرلمان) عن تأييده ودعمه لموقف الدولة ومشاركتها فى تحالف "عاصفة الحزم".

وقال المجلس أن هذه المشاركة تهدف إلى "عودة الاستقرار والأمن ونصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها فى اليمن وصيانة المسار السياسى المعترف به يمنيا وعربيا ودوليا ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمنى الوطني".

وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس فى جلسة اليوم الثلاثاء "جاءت مشاركة الإمارات فى تحالف عاصمة الحزم انطلاقا من دورها التاريخى فى الوقوف إلى جانب اليمن فى كل الظروف ومن إحساس قوى بالمسئولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها تمثل جزءا من منظومة العمل الخليجى المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطرا عليها ".

وأضاف أن "دولة الإمارات تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار".

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