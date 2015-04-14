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غداً على صفحات "اليوم السابع".. سمير جعجع فى أخطر حوار لصحيفة مصرية

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غداً على صفحات "اليوم السابع".. سمير جعجع فى أخطر حوار لصحيفة مصرية غداً على صفحات "اليوم السابع".. سمير جعجع فى أخطر حوار لصحيفة مصرية

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غد الأربعاء، بأخطر حوار يجريه السياسى اللبنانى سمير جعجع، زعيم حزب القوات، المرشح للانتخابات الرئاسية، مع صحيفة مصرية، والذى يتحدث خلاله عن العديد من قضايا المنطقة العربية، ومؤامرات إيران، وطموحات تركيا فى الشرق الأوسط، وعمليات عاصفة الحزم ضد الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، وغير ذلك من الملفات.

ويتضمن حوار "اليوم السابع" تعليق سمير جعجع على عدد من قضايا الشأن المصرى واللبنانى، وتأكيداته أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد لمصر دورها التاريخى فى المنطقة العربية بعدما أنهى زمن الإخوان، فضلاً عن تحذيره من مؤامرات طهران داخل بلاده، وكيف تخطط إلى الدفع برئيس موالى لها فى لبنان.
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