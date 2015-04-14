بالصور.. جنازة أمين الشرطة شهيد القليوبية تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

شيع المئات من أهالى قرية كفر عطا الله التابعة لمدينة بنها منذ قليل، جنازة الشهيد " "عبدالفتاح محمد على عبدالهادى" 31 سنة، أمين شرطة بنقطة مطافى شبين القناطر، فى جنازة عسكرية، والذى تعرض لهجوم إرهابى صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاده وإصابة 2 أخرين بينهما خفير، وشيعت الجنازة من مسجد أبوبكر الصديق بالقرية للوصول إلى مثواة الأخير بمقابر القرية.

وتحولت جنازة الشهيد التى تقدمها اللواء محمود يسرى مدير الأمن، والمهندس مصطفى عباس رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية لمظاهرة ضد الإرهابيين.

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه طفل " يوسف" 3 سنوات، وزوجته "شهيرة محمد" ربه منزل، والذى كان فى إنتظار مولودهما الثانى خلال الشهر الجارى، ووالد الشهيد ووالدته متوفيان، والشهيد أصغر أشقائه، وله 6 أشقاء 4 أولاد وهم: يحيى موظف، عصام أمين شرطة، وصابر أمين شرطة، ومحمد يعمل بالخارج، وله شقيقتان وهما: إيمان وأججان، ربه منزل.

وأكد عصام محمود أمين شرطة وشقيق الشهيد، أن أخر مرة تقابل فيها مع الشهيد كانت أول أمس قبل ذهابه للخدمة قائلا حسبى الله ونعم الوكيل فى الإرهاب واعوانه مشيرا ان الشهيد ضحى بنفسه من اجل إنقاذ زملائه ومنع حرق الوحدة.

وأكد الأهالى ان الشهيد كان حسن الخلق ويشهد له الجميع بالأخلاق الرفيعة، ومشاركة الأهالى فى الأفراح والأحزان، وسيطر على أهالى القرية حالة الحزن الشديد لفراق الشهيد الذى كان مثالا يحتذى به فى الاخلاق والقيم.

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