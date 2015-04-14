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وزير الدفاع يستقبل نظيره السعودى بمطار القاهرة

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وزير الدفاع يستقبل نظيره السعودى بمطار القاهرة وزير الدفاع يستقبل نظيره السعودى بمطار القاهرة
وصل إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى إطار زيارته للقاهرة، وكان فى استقباله لدى وصوله المطار وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة.

ووصل الأمير سلمان إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، حيث تم استقباله رسميًا وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الجمهوريين لمصر والمملكة العربية .
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مصر 365

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