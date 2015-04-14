موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 3يشتبه تورطهم بإطلاق النار على قسم العريش

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أن شهود عيان، قالوا إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 مسلحين كانوا يستقلون سيارة خاصة بالقرب من قسم ثالث العريش، ويرجح أنهم من أطلقوا النار على القوات.

وتمكن أربعة من الخفراء بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط حزام ناسف وكمية من المواد المتفجرة بحوزة إرهابى، يحمل بندقية آلية قبل هروبه.

وارتفع عدد المنازل المحترقة فى قرية البلابيش بسوهاج لـ17 منزلا نتيجة شدة الرياح، وتكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج الآن جهودها برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة للسيطرة على الحريق الذى شب بقرية البلابيش دائرة مركز دار السلام، التهم حوالى 17 منزلا بالقرية، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

و إلى أهم الأخبار:

- ضبط 3 مسلحين يشتبه فى تورطهم بإطلاق النار على قسم ثالث العريش

- صورة شهيد الشرطة فى الهجوم الإرهابى على نقطة إطفاء بالقليوبية

- المتحدث العسكرى: لا صحة لاستشهاد جنود مصريين فى عاصفة الحزم

- مقتل 5 تكفيريين فى حملات أمنية لقوات الجيش بشمال سيناء

- مصدر أمنى: القوات تحبط ثانى هجوم إرهابى على قسم ثالث العريش

- إصابة مأمور قسم ثالث العريش فى اشتباكات مع إرهابيين

- العثور على حزام ناسف وكيلوT N T تركهما إرهابى بعد مطاردته بالدقهلية

- انفجار محدث صوت بجوار محول كهرباء بالقرب من كنيسة بكوم أمبو

- بالصور.. والد شهيد العريش فى بنى سويف: مستعد أروح بأولادى نحارب الإرهاب

- محافظ الفيوم يخصص وحدة سكنية وإعانة عاجلة لأسرة زاهية ضحية الإرهاب بإطسا

- حريق هائل يدمر عشرات المحلات فى سوق شلاتين الدولى بالبحر الأحمر

- ارتفاع عدد المنازل المحترقة بقرية البلابيش بسوهاج لـ17 منزلا

- قطار يصدم سيارة ملاكى بأحد المزلقانات فى السويس دون إصابات

- أهالى ترسا يتظاهرون ضد إطلاق اسم "فاتن حمامة" على مدرسة قريتهم بالقليوبية

- عودة 98 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 57 غادروا البلاد متسللين

- "الرى": حظر زراعة الأرز بالمحافظات الحدودية وحرمان المخالفين من الخدمات

- وزير التنمية المحلية يعتمد 6,3 مليون جنيه لرصف الطرق بالسويس

أخبار متعلقة:

- موجز اخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. تفجير أبراج كهرباء الإنتاج الإعلامى

- موجز الصحافة المحلية: المصريون يتحدون الإرهاب بموائد الفسيخ