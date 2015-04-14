وزير الدفاع السعودى: مصر إحدى القوى الرئيسية فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة

استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودى، والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولى حيث أجريت له مراسم الاستقبال وعزفت الموسيقى السلام الوطنى لكلا البلدين .

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين والمواقف السعودية الداعمة للشعب المصرى، مؤكدًا أن مصر تمثل إحدى القوى الرئيسية والفاعلة فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

- وزير الدفاع يستقبل نظيره السعودى بمطار القاهرة