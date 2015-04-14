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وزير الإسكان الإسرائيلي يطالب بوقف أعمال ترميم في المسجد الأقصى‎

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وزير الإسكان الإسرائيلي يطالب بوقف أعمال ترميم في المسجد الأقصى‎ وزير الإسكان الإسرائيلي يطالب بوقف أعمال ترميم في المسجد الأقصى‎

القدس

طلب وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل، من رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، أن يوعز إلى الشرطة بوقف أعمال الترميم التي تنفذها إدارة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية.

وكتب أرئيل في تدوينه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “أطالب رئيس الوزراء أن يوعز فوراً إلى الشرطة بوقف العمل في الموقع (المسجد الأقصى) لحين توضيح أسباب الترميم والمصادقة عليها”.

وأضاف: “هذه الأعمال تتطلب مصادقة من اللجنة الوزارية الخاصة بأعمال الحفر الأثرية في المواقع الدينية “.

وتابع: “لقد طلبت من رئيس الوزراء، الليلة الماضية، بشكل عاجل من أجل أن يوقف أعمال الحفر غير القانونية في جبل الهيكل”، دون أن يذكر بالتحديد مكان أعمال الحفر والترميم تلك.

ويعتبر أرئيل أن المسجد الأقصى هو “جبل الهيكل اليهودي”.

ولم يتضح بعد رد نتنياهو على هذا الطلب.

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، كانت قد أكدت مراراً رفضها تدخل الإسرائيلية في شؤون المسجد الأقصى.

وتجري دائرة الأوقاف الإسلامية، أعمال ترميم متواصلة، بالمسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونماً (الدونم يساوي 1000 متر مربع).

وتتهم الأوقاف الإسلامية، إسرائيل بإجراء حفريات أسفل أساسات المسجد الأقصى، ما يعرضه للخطر.

و”الهيكل” حسب التسمية اليهودية، هو هيكل سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، فيما يعتبره الفلسطينيون المكان المقدس الذي أقيم عليه المسجد الأقصى المبارك.

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